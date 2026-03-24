Un uomo di 37 anni è stato arrestato al pronto soccorso dell'ospedale di Avellino dopo aver danneggiato apparecchiature e minacciato di morte i medici presenti. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto immediatamente per bloccare la situazione. L'uomo, di origini marocchine, è stato fermato e portato in caserma. La vicenda ha causato l'interruzione delle attività nel reparto.

Un arresto per danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale dopo un intervento della Polizia di Stato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Un uomo di 37 anni, di nazionalità marocchina, è stato fermato dopo aver minacciato il personale sanitario e danneggiato alcuni arredi della struttura. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme al drappello ospedaliero, sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante un uomo in forte stato di agitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Avellino, follia al pronto soccorso del Moscati: 37enne distrugge tutto e minaccia di morte i medici

Articoli correlati

Influenza stagionale: aumentano gli accessi al Pronto Soccorso del Moscati di AvellinoLa Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati monitora costantemente l’andamento degli accessi al Pronto soccorso e dei...

Avellino, minaccia di morte il personale sanitario del Pronto Soccorso e aggredisce poliziotti: arrestatoLa Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 37enne marocchino per danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a P.

Una selezione di notizie su Avellino follia al pronto soccorso del...

Discussioni sull' argomento Ruba la pistola alla guardia giurata e spara a un paziente, ma il colpo non esplode: terrore al pronto soccorso; Scontri nel triage e spruzzano spray al peperoncino: caos nel pronto soccorso; Lite al pronto soccorso sfila la pistola al vigilante e spara al ‘rivale’ Ma l’arma è scarica e non fa fuoco.

IrpiniaTv. . , : ' Cambio al vertice in Confindustria Avellino: Angelo Petitto è il nuovo presidente degli industriali. #itv - facebook.com facebook

Ubriaco mette a soqquadro il pronto soccorso ad Avellino, arrestato. In attesa di essere visitato ha dato in escandescenze #ANSA x.com