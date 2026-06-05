È stato aperto un bando internazionale per la costruzione di un nuovo ponte sull’Adda, con premi totali di 13 milioni di euro. Tra gli aspetti principali, si valuta come il nuovo viadotto potrà modificare il paesaggio storico di San Michele. Sono stati stabiliti criteri per limitare gli espropri e ridurre i disagi alla viabilità locale durante i lavori. La gara rimane aperta a proposte da parte di aziende di tutto il mondo.

Come influenzerà il nuovo viadotto il paesaggio storico del San Michele? Quali criteri limiteranno gli espropri e i disagi alla viabilità locale? Perché Rfi ha respinto le varianti proposte dai comitati locali? Quando sarà completata l'intera opera dopo la fine del concorso??? In Breve Costo totale opera stimato in 262 milioni e 200mila euro Scadenza iscrizione prima fase fissata per il 20 luglio Pubblicazione tre finalisti prevista per il 1° ottobre Completamento infrastrutt . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo ponte Adda: bando internazionale con premi da 13 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jupiter Transit in Cancer 2026 | All 12 Signs Predictions | Vedic Astrology

Notizie e thread social correlati

Nuovo San Michele, concorso internazionale per progettare il ponte tra Calusco e Paderno d’AddaIl concorso internazionale per il progetto del nuovo ponte tra Calusco e Paderno d’Adda è stato annunciato.

Nuovo Ponte sull’Adda, duemila persone a Paderno per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioniSabato 18 aprile a Paderno d’Adda si è svolta una fiaccolata organizzata dalla rete “Occhio al Ponte” con la presenza di circa duemila persone.

Temi più discussi: Nuovo ponte sull’Adda, lanciata la gara: concorso internazionale da 13 milioni; Nuovo ponte di Paderno: Rfi bandisce concorso internazionale. Ignorati gli enti locali; Nuovo San Michele, concorso internazionale per progettare il ponte tra Calusco e Paderno d’Adda; Un ponte ferroviario per attraversare il Fiume Adda.

Nuovo San Michele, concorso internazionale per progettare il ponte tra Calusco e Paderno d’AddaSarà costruito di fianco al vecchio. Per la progettazione è previsto un premio di 13 milioni al primo classificato Entro il 20 luglio le adesioni, ad ottobre la scelta delle tre proposte che accederan ... msn.com

Nuovo ponte sull’Adda, lanciata la gara: concorso internazionale da 13 milioniRfi ha pubblicato mercoledì il bando per il sostituto del San Michele. A novembre la scelta del vincitore. Dovrà essere in stretto affiancamento all’attuale. Opera contemporanea di qualità, in d ... ecodibergamo.it