Nuovo Ponte sull’Adda duemila persone a Paderno per la fiaccolata | tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioni

Sabato 18 aprile a Paderno d’Adda si è svolta una fiaccolata organizzata dalla rete “Occhio al Ponte” con la presenza di circa duemila persone. L’evento ha avuto lo scopo di chiedere alle istituzioni di ascoltare le preoccupazioni e le criticità riguardanti il progetto del nuovo Ponte San Michele. La manifestazione ha visto una grande partecipazione popolare e ha rappresentato un momento di confronto pubblico sui lavori in programma.

Quasi duemila persone hanno partecipato sabato 18 aprile a Paderno d’Adda a un’iniziativa pubblica promossa dalla rete “ Occhio al Ponte ” per chiedere alle istituzioni di ascoltare e tenere in considerazione le criticità legate al progetto del nuovo Ponte San Michele. La rete, nata da meno di due settimane ma già capace di raccogliere circa 480 adesioni tra cittadini, associazioni, comitati, imprese e realtà politiche. L’evento si è svolto nell’area dove è collocato l’attuale ponte, trasformata per una sera in uno spazio di incontro, confronto e partecipazione. Al centro dell’iniziativa, il progetto (promosso da Rfi ) inerente alla nuova struttura ( di cui non c’è ancora un progetto definitivo ) del viadotto che collega Calusco a Paderno d’Adda, e le sue possibili ricadute su traffico, ambiente, salute e qualità della vita.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Nuovo ponte di Paderno d’Adda: arriva il commissario straordinarioPaderno d’Adda (Lecco) – Un commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno d’Adda. Paderno D’Adda si mobilita: “No al nuovo ponte accanto al San Michele”. È scontro sulla viabilitàPaderno D’Adda (Lecco), 19 aprile 2026 – Prima manifestazione pubblica ieri per la neonata rete “Occhio al ponte“, che riunisce cittadini,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuovo ponte San Michele, sabato la protesta: C’è chi rischia di restare senza casa; La fiaccolata contro il nuovo ponte a Paderno D'Adda; Paderno: le preoccupazioni della Molino Colombo per la costruzione del nuovo ponte; In 2.000 alla fiaccolata sul ponte: In tanti per salvare il San Michele e difendere il territorio. Nuovo Ponte sull’Adda, duemila persone a Paderno per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioniAmpia partecipazione all’iniziativa della rete Occhio al Ponte sul San Michele: diversi comitati e associazioni presenti. Da Calusco l’assessore Cocchi spiega la mancata adesione e rilancia un confr ... bergamonews.it Paderno D’Adda si mobilita: No al nuovo ponte accanto al San Michele. È scontro sulla viabilitàPrima manifestazione del comitato che contesta il progetto proposto da Rfi nel Lecchese. In centinaia hanno dato vita ad un sit-in per chiedere il coinvolgimento dei cittadini ... ilgiorno.it 100 NOTIZIE, TG H. 19.30 DEL 18 APRILE 2026. Presentazione nuovo Ponte Girevole, parla anche l’assessore Patronelli. Violenza domestica a Ginosa PONTE GIREVOLE: Presentato questa mattina, nell’ambito dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti Ordi facebook