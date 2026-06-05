Nuovo ospedale di Aosta | dubbi su costi e gestione del personale

Il nuovo ospedale di Aosta solleva dubbi sui costi di gestione a lungo termine e sulla disponibilità di personale sanitario. Non sono stati ancora chiariti i costi totali di mantenimento della struttura nel tempo. Inoltre, si evidenziano preoccupazioni riguardo alla carenza di medici e infermieri necessari per il funzionamento efficiente dell’ospedale. Le questioni riguardano sia gli aspetti finanziari sia quelli relativi alla copertura del personale sanitario.

Quanto costerà davvero mantenere la nuova struttura nel lungo periodo? Come potrà l'ospedale funzionare senza medici e infermieri disponibili? Perché i fondi stanziati non coprono i costi reali del progetto? Quali rischi corre il sistema sanitario tra gettonisti e mobilità passiva??? In Breve Corte dei Conti segnala discrepanza tra fondi disponibili e costi previsti per l'opera. Carenza personale causa fuga professionisti verso Francia e Svizzera nel 2024. Dipendenza dai . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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