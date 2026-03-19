Del Genio | dubbi su Conte e gestione delle rotazioni

Da forzazzurri.net 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Del Genio ha espresso dubbi sulle decisioni di Antonio Conte riguardo alle rotazioni e alla gestione della squadra del Napoli. Il confronto si concentra sulle scelte tecniche adottate dall’allenatore e sulla loro coerenza con le esigenze del team. La discussione si accende in un momento in cui le decisioni del tecnico sono al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Il dibattito attorno al Napoli e alle scelte tecniche di Antonio Conte resta acceso, soprattutto in questa fase decisiva della stagione. A intervenire è stato Paolo Del Genio, che nel corso della trasmissione Linea Calcio su Canale 8 ha analizzato alcuni aspetti legati alla gestione della squadra e alle prospettive future. Secondo il giornalista, molto passerà dalla capacità dell’allenatore di correggere determinate dinamiche già nel breve periodo: “La cosa principale ora è capire quanto Conte abbia capito su quali aspetti intervenire. Se riesce a fare questo passaggio, non c’è soluzione migliore della sua conferma, ma questa è una cosa che andrà verificata già in queste giornate. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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