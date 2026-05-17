Fauna in Valle d’Aosta | nuovo calendario e gestione via WhatsApp

Nella Valle d’Aosta sono stati annunciati cambiamenti nelle regole per la caccia nella prossima stagione e sono stati aggiornati i piani di gestione delle aree protette dedicate alla fauna selvatica. È stato introdotto un nuovo calendario venatorio e sarà possibile ricevere aggiornamenti e comunicazioni tramite un canale WhatsApp dedicato. Le autorità hanno inoltre deciso di rinnovare alcune aree protette per favorire la tutela della fauna locale.

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