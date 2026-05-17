Fauna in Valle d’Aosta | nuovo calendario e gestione via WhatsApp
Nella Valle d’Aosta sono stati annunciati cambiamenti nelle regole per la caccia nella prossima stagione e sono stati aggiornati i piani di gestione delle aree protette dedicate alla fauna selvatica. È stato introdotto un nuovo calendario venatorio e sarà possibile ricevere aggiornamenti e comunicazioni tramite un canale WhatsApp dedicato. Le autorità hanno inoltre deciso di rinnovare alcune aree protette per favorire la tutela della fauna locale.
? Punti chiave Come cambieranno le regole per la caccia nella prossima stagione?. Quali aree protette verranno rinnovate per la fauna selvatica?. Perché WhatsApp sostituirà definitivamente gli SMS per i cacciatori?. Chi gestirà le comunicazioni rapide tra forestale e veterinari?.? In Breve Assessora Speranza Girod coordina il tavolo tra agricoltori, ambientalisti e cacciatori.. Nuovo calendario venatorio pianificato per il ciclo 20262027.. WhatsApp sostituisce gli SMS per comunicazioni tra Regione, Forestale e veterinari.. Digitalizzazione migliora la gestione operativa sul territorio valdostano.. La Consulta faunistica regionale si è riunita nei giorni scorsi per definire le linee guida sulla gestione della fauna selvatica in Valle d’Aosta, coinvolgendo Regione, mondo venatorio, agricoltura e ambientalisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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