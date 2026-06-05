Il governo prevede di approvare i decreti attuativi entro Natale dopo aver ottenuto il via libera alla legge delega sul nuovo nucleare. Le tappe successive includono la definizione delle norme operative e l'avvio delle procedure per le autorizzazioni. La legge delega autorizza l'installazione di reattori di nuova generazione e disciplina le modalità di realizzazione. La finalità è avviare le attività entro l'inizio del prossimo anno.

Un primo traguardo è stato centrato con il via libera della Camera in prima lettura al disegno di legge delega sul nuovo nucleare firmato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Ma l’iter del provvedimento è appena agli inizi dal momento che il testo, dopo il sì di Montecitorio, dovrà ora passare al vaglio del Senato. I tempi per chiudere il cerchio sono stati più volte ribaditi dal governo: l’obiettivo è arrivare all’approvazione in entrambi i rami del Parlamento entro la pausa estiva. I lavori delle Camere dovrebbero concludersi, salvo cambi dell’ultima ora, nella prima decade di agosto per poi riprendere agli inizi di settembre. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nuovo nucleare: dopo il primo ok alla legge delega, ecco quali saranno le prossime tappe

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