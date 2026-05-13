Nucleare Meloni | entro l’estate via libera alla legge delega

Il governo ha annunciato che entro l’estate sarà approvata la legge delega sul nucleare. Nel frattempo, due navi cacciamine sono partite da un porto nazionale verso Gibuti, con destinazione Hormuz e in missione internazionale approvata. I ministri dell’Europa e della Difesa hanno fornito dettagli sull’operazione, sottolineando che le navi raggiungeranno il Golfo solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione internazionale.

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Dopo l’informativa su Hormuz dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, che hanno confermato la partenza di due navi cacciamine verso Gibuti (approderanno a Hormuz solo a missione internazionale approvata, a tregua stabile e previo voto delle Camere), tocca a Giorgia Meloni affrontare l’arena parlamentare. Al Premier Time in Senato, dalle 16.30, la presidente del Consiglio viene incalzata dalle opposizioni sui dossier economici, connessi però pure al conflitto scatenato da Trump e Netanyahu: energia, caro vita, salari, giovani in fuga, produzione industriale, Pnrr. Davanti agli affondi di Francesco Boccia (Pd), Stefano Patuanelli (M5S),...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Nucleare, Meloni: entro l’estate via libera alla legge delega ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Così la legge delega del governo sul nucleare spinge la deregulation nell’autorizzazione di nuove centralidi Mario Agostinelli e Giorgio Ferrari La Convenzione sulla sicurezza nucleare (Cns) stabilita in ambito Aiea (Agenzia internazionale per l’energia... Nucleare in Italia: piano Pichetto, via libera entro il 2026Durante un recente incontro dedicato alla transizione energetica e al settore nucleare, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,... Temi più discussi: Meloni serra le fila: sprint su nucleare e legge elettorale. Il nodo preferenze e le nomine al palo; Emergenza energia: Meloni si aggrappa al sogno nucleare; La settimana politica: tensione ancora alta tra Hormuz e nucleare; Crisi energetica: per Meloni, Salvini, Tajani e Lupi la soluzione è accelerare sul nucleare. Garantire sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia è l’obiettivo prioritario del Governo Meloni. Accelerare sul nucleare significa costruire una Nazione più forte e libera dalle dipendenze esterne. x.com Governo, vertice di maggioranza: ridurre dipendenza energetica e accelerare sul nucleareNell’incontro fra la presidente del Consiglio e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, si cercherà di trovare una sintesi tra le diverse sensibilità politiche in merito ai nomi per le pre ... tg24.sky.it Nucleare, Pichetto: ragionevole chiusura iter legge delega entro annoRoma, 6 mag. (askanews) – E’ ragionevole ipotizzare la conclusione dell’iter per l’approvazione e l’attuazione della legge delega sul nucleare entro la fine dell’anno. Così il ministro per l’Ambie ... askanews.it