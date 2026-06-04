Nucleare | arriva il sì della Camera alla legge delega La parola Senato per l’approvazione definitiva

La Camera dei Deputati ha approvato con 155 voti favorevoli, 8 astensioni e 86 contrari la legge delega sul nucleare. Ora la legge passa al Senato per l’approvazione definitiva.

Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari passa alla Camera dei Deputati la legge delega sul nucleare. Il testo sarà ora all’esame del Senato per l’approvazione definitiva. Una volta ricevuto il via libera anche da Palazzo Madama, il Parlmento delegherà ufficialmente il governo a disciplinare entro un anno la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Il testo definisce i campi d’intervento dei futuri decreti governativi, tra cui: La disciplina per la costruzione e l’esercizio di impianti nucleari (SMR, AMR e micro-reattori); la produzione di idrogeno tramite energia nucleare; la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza nucleare; la riorganizzazione della governance, con il riordino delle funzioni degli enti competenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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