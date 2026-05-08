Juventus rinnovo di Vlahovic sempre più in salita

Il rapporto tra la Juventus e Vlahovic sta attraversando un momento difficile, con il rinnovo del contratto che si fa sempre più complicato. La trattativa tra le parti sembra aver incontrato ostacoli importanti, rendendo difficile trovare un accordo in tempi rapidi. Da quando il giocatore ha firmato nel 2022, non si erano verificati momenti così tesi tra l’attaccante e la società.

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Gelo Juventus-Vlahovic: il nodo del rinnovo. Il rapporto tra la Juventus e Vlahovic attraversa uno dei momenti più critici dalla firma del 2022. Con la scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2026, il tempo delle mediazioni sembra essere scaduto. Se a inizio anno l’entourage L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, rinnovo di Vlahovic sempre più in salita Juventus, lieve infortunio al polpaccio per Vlahovic: le news Notizie correlate Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovoVlahovic vicino al rinnovo Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Vlahovic sembra essere stato convinto a rinnovare con la Juventus. Leggi anche: Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novità Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juventus, le news sul possibile rinnovo di Vlahovic; Juventus, rinnovo di Vlahovic in salita: il serbo spera in Bayern e Barcellona; Vlahovic gol, ma il rinnovo? Dopo 5 incontri la trattativa è ferma: i motivi; ?? Juve, ipotesi biennale per Vlahovic. Il Milan dà l'assalto a Gila. Vlahovic, il rinnovo con la Juve non si sblocca: offerta alla YildizLa Juventus avrebbe proposto un rinnovo contrattuale a Dusan Vlahovic alle stesse cifre pattuite con Yildiz; il serbo tentenna e ... europacalcio.it Juventus al punto di partenza con Vlahovic: due tentazioni per il serbo, Spalletti ha tre gare per convincerloIl rinnovo che pareva concluso poche settimane fa è nuovamente in discussione: Vlahovic pensa di nuovo a Barcellona o Bayern, ma Spalletti può fargli cambiare idea e trattenerlo alla Juventus ... sport.virgilio.it Oltre al danno la beffa per Lois Openda Qual è il vero piano della Juventus - facebook.com facebook Lecce-Juventus su Sky: le probabili formazioni #SkySport #LecceJuventus #SerieA #Juventus #SkySerieA x.com