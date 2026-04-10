Goretzka Juve si fa sempre più in salita | anche altri due club di Serie A provano il colpaccio a zero Gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa per il trasferimento di Goretzka alla Juventus si fa complicata, con l’interesse di altri due club di Serie A che cercano di assicurarsi il giocatore senza costi di cartellino. La dirigenza juventina sta valutando diverse strategie per rafforzare il centrocampo, ma dovrà affrontare la concorrenza di Milan e Roma, entrambe interessate a portare il tedesco in squadra. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora decisioni definitive.

di Luca Fioretti Goretzka Juve, la dirigenza studia il colpo per il centrocampo ma deve superare la dura concorrenza di Milan e Roma per la firma. Il calciomercato entra in una fase  estremamente decisiva  per la rosa in vista delle battaglie sul  campo  da  90  minuti. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da  Sportmediaset, il primissimo obiettivo a centrocampo è  Leon Goretzka. Il giocatore milita nel  Bayern Monaco, ma il suo  contratto  in scadenza apre a prospettive  davvero interessanti.  La dirigenza  valuta con  grandissima attenzione  il classe  1995, ritenuto l’elemento  assolutamente perfetto  per rinforzare la linea mediana. La società vuole garantire la qualità necessaria per competere ai massimi livelli durante l’intera annata agonistica, fiutando un affare a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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