Goretzka Juve si fa sempre più in salita | anche altri due club di Serie A provano il colpaccio a zero Gli aggiornamenti

La trattativa per il trasferimento di Goretzka alla Juventus si fa complicata, con l’interesse di altri due club di Serie A che cercano di assicurarsi il giocatore senza costi di cartellino. La dirigenza juventina sta valutando diverse strategie per rafforzare il centrocampo, ma dovrà affrontare la concorrenza di Milan e Roma, entrambe interessate a portare il tedesco in squadra. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora decisioni definitive.

di Luca Fioretti Goretzka Juve, la dirigenza studia il colpo per il centrocampo ma deve superare la dura concorrenza di Milan e Roma per la firma. Il calciomercato entra in una fase estremamente decisiva per la rosa in vista delle battaglie sul campo da 90 minuti. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sportmediaset, il primissimo obiettivo a centrocampo è Leon Goretzka. Il giocatore milita nel Bayern Monaco, ma il suo contratto in scadenza apre a prospettive davvero interessanti. La dirigenza valuta con grandissima attenzione il classe 1995, ritenuto l’elemento assolutamente perfetto per rinforzare la linea mediana. La società vuole garantire la qualità necessaria per competere ai massimi livelli durante l’intera annata agonistica, fiutando un affare a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka Juve si fa sempre più in salita: anche altri due club di Serie A provano il colpaccio a zero. Gli aggiornamenti Senesi Juventus, concorrenza sempre più folta: ci pensano anche altri tre club, uno è italiano! Gli aggiornamenti sul difensoredi Redazione JuventusNews24Senesi Juventus, i bianconeri puntano forte sul difensore in scadenza con il Bournemouth ma la concorrenza europea è... Goretzka Juve: svolta da Monaco, non rinnoverà col Bayern! Tre club italiani su di lui: tutti gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Goretzka Juve, le recenti indiscrezioni di mercato accendono la sfida tra i top club italiani ma le altissime richieste... Temi più discussi: ?? Juve-Alisson, c'è il primo sì! Scatto Milan per Goretzka; Goretzka-Juve, contatto e agenti in Italia: gli occhi di Allegri e non solo. Cosa filtra e che c'entra Senesi; Juve o Milan: quale sarebbe la migliore squadra italiana per Goretzka; Milan e Juve (ma non solo) su Goretzka: le cifre tra ingaggio e bonus per il colpo a zero. Juve, per Goretzka concorrenza made in Italy: altre 2 squadre di Serie A sul tedescoLeon Goretzka, centrocampista classe 1995 della nazionale tedesca, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, piace, e non poco, alla Juventus in vista della prossima stagione. Come ... tuttojuve.com Goretzka, addio Bayern: Juve e Milan in corsa per il centrocampistaLeon Goretzka si prepara a diventare uno dei protagonisti assoluti delle prossime settimane di calciomercato. Il centrocampista classe 1995 andrà in scadenza il 30 giugno 2026 e la ... tuttojuve.com Alisson Kalulu e Cambiaso terzini, con Bremer e Rudiger centrali. Goretzka e Thuram. Conceicao e Yildiz, a supporto del fantasista Bernardo Silva. Lewandowski come punta centrale. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Juventus sta delin - facebook.com facebook #Juventus, nuovo tentativo e contatto con gli agenti di Goretzka: sfida al #Milan, cifre da big x.com