Nuovo crollo strutturale | chiuso al transito il ponte sul Feltrino

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ponte sul fiume Feltrino lungo la strada provinciale Lanciano-Frisa è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni. La decisione è stata presa dopo un nuovo crollo strutturale verificatosi nelle ultime ore. La chiusura riguarda l’intera carreggiata, impedendo il transito di veicoli e pedoni. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del crollo o sui tempi di riapertura. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.

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Il ponte sul fiume Feltrino, lungo la strada provinciale Lanciano-Frisa, è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni a seguito di un ulteriore crollo strutturale verificatosi nelle ultime ore.Lo rende noto il Comune di Lanciano. In mattinata è previsto un sopralluogo dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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