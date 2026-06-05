Nuovo crollo strutturale | chiuso al transito il ponte sul Feltrino

Notizia in breve

Il ponte sul fiume Feltrino lungo la strada provinciale Lanciano-Frisa è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni. La decisione è stata presa dopo un nuovo crollo strutturale verificatosi nelle ultime ore. La chiusura riguarda l’intera carreggiata, impedendo il transito di veicoli e pedoni. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del crollo o sui tempi di riapertura. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.