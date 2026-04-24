Sassuolo Ponte Veggia chiuso al transito domenica 26

Domenica 26 aprile, il ponte Veggia rimarrà chiuso al traffico veicolare dalle 8 alle 15. La chiusura riguarda tutte le vetture e sarà valida per tutta la giornata. La decisione è stata comunicata in anticipo per permettere eventuali modifiche agli spostamenti dei residenti e degli automobilisti. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sui lavori in corso è stata resa nota.

Domenica prossima, 26 aprile, ponte Veggia sarà chiuso al transito veicolare a partire dalle ore 8 e fino alle ore 15. Come consuetudine di legge, al termine delle lavorazioni del cantiere, ponte Veggia sarà infatti oggetto delle "prove di carico" per ottenere le certificazioni di sicurezza.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nuovo ponte Veggia, ultime prove di carico Lavori al ponte, interrotto il transito pedonale sulla passerella di cantiere: i dettagliDa lunedì 20 aprile sarà interrotto il transito pedonale sulla passerella allestita nell’area di cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sul Po... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ponte Veggia, domenica chiuso al traffico per le prove di carico finali; Sassuolo: ponte Veggia chiuso domenica 26 aprile; Nuovo ponte Veggia, ultime prove di carico; Nuovo ponte Veggia ultime prove di carico. Nuovo ponte Veggia, ultime prove di caricoDomenica il viadotto chiuderà al traffico dalle 8 alle 15: sono le battute finali prima di ufficializzare la conclusione dei lavori ... ilrestodelcarlino.it Sassuolo: ponte Veggia chiuso domenica 26 aprileCome consuetudine di legge, al termine delle lavorazioni del cantiere, ponte Veggia deve essere infatti oggetto delle prove di carico per ottenere le certificazioni di sicurezza. Siamo nella fase f ... lapressa.it Ponte Veggia, domenica chiuso al traffico per le prove di carico finali: - facebook.com facebook