Ponte al Pino chiuso | stop al transito da lunedì 25 I cambiamenti per il trasporto pubblico

Da lunedì 25, il ponte al Pino sarà chiuso al transito per consentire la terza fase dei lavori di RFI. L'intervento, realizzato in collaborazione con il Comune e la Città Metropolitana di Firenze, riguarda la sostituzione del cavalcaferrovia situato in quella zona. Durante i lavori, il transito veicolare sarà sospeso e si prevedono modifiche alle rotte del trasporto pubblico locale. La chiusura durerà fino al completamento delle operazioni di rinnovo, che sono parte di un intervento di manutenzione programmata.

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FIRENZE – Inizia la terza fase dei lavori di RFI, in accordo con Comune e Città Metropolitana di Firenze, per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze. Per consentire l’avanzamento del cantiere nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 scatterà la chiusura al transito del ponte. Sarà quindi uno stop totale da piazza Vasari a via Pacinotti sia per i veicoli che per i pedoni per i quali è stata realizzata la passerella provvisoria sempre aperta a parte alcuni limitati intervalli temporali necessari per le lavorazioni. Come in occasione delle altre chiusure per attraversare la ferrovia saranno utilizzabili il cavalcavia delle Cure oppure il cavalcavia dell’Affrico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ponte al Pino chiuso: stop al transito da lunedì 25. I cambiamenti per il trasporto pubblico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | Stellar Transformations Season 5 | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Ponte al Pino, tra il 24 e il 25 maggio scatta la chiusura al transitoFirenze, 15 maggio 2026 – Cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze, ecco un'altra fase temutissima. Ponte al Pino chiude al traffico delle auto per oltre tre mesi: stop dal 25 maggio al 14 settembreFirenze, 30 aprile 2026 – Ponte al Pino chiude al transito delle auto dal 25 maggio al 14 settembre. Proseguono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) su Ponte al Pino. Dal 25 maggio al 14 settembre il ponte sarà chiuso al traffico veicolare per consentire la terza fase dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia. Tutte le info: comune.firenze.it/novita/noti x.com Lavori al Ponte al Pino, rivoluzione autobus fino al 14 settembrePer i lavori di sostituzione del Ponte al Pino, e la conseguente chiusura al traffico del ponte, da lunedì 25 maggio a lunedì 14 settembre 2026 le linee urbane 10, 11, 17 e 20 effettueranno deviazioni ... firenzetoday.it Firenze, chiusura di ponte al Pino: chi utilizza i bus dovrà attraversare la passerella a piediNella notte tra il 24 e il 25 maggio ponte al Pino sarà chiuso al traffico per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia, fino al 14 settembre. Il ponte sarà inaccessibile anche ai pedoni, che però ... corrierefiorentino.corriere.it