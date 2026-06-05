Nuovo corridoio IMEC | l’asse India-Europa sfida la Via della Seta

Come cambierà il costo delle merci grazie alla riduzione dei dazi?. Quali porti europei diventeranno i nuovi nodi centrali di questo asse?. Perché questo corridoio può eliminare il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz?. Chi sono i partner tecnologici che guideranno la rivoluzione digitale dell'IMEC?.? In Breve Accordo UE-India dal 27 gennaio 2026 riduce dazi su oltre 90% scambi.. Percorso di 4.800 km collega porti indiani di Mundra e Kandla a Haifa.. Gruppo Adani investe 1,2 miliardi di dollari nel porto israeliano di Haifa.. Emirati finanziano 2 miliardi di dollari per corridoio alimentare e parco solare Gujarat.. L’asse strategico tra India e Mediterraneo: il progetto IMEC punta a ridisegnare i flussi globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Why China Cant Let Iran Fall

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