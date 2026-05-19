Asse Roma-Nuova Delhi | l’Italia snodo chiave per il corridoio IMEC
Il corridoio IMEC collega l’Europa all’India attraverso diverse rotte logistiche, con l’Italia che si trova al centro di queste operazioni. In particolare, il porto di Trieste viene considerato un punto strategico per lo sviluppo di questa tratta, grazie alla sua posizione geografica e alle infrastrutture. Contestualmente, si discute di quanto le aziende europee possano risparmiare eliminando i dazi indiani, con miglioramenti attesi nei costi di trasporto e nelle relazioni commerciali tra i due territori.
? Domande chiave Come può il porto di Trieste diventare lo snodo dell'IMEC?. Quanto risparmieranno le aziende europee con l'eliminazione dei dazi indiani?. Perché l'India punta sulla posizione strategica dell'Italia nel Mediterraneo?. Come influirà l'asse Roma-Nuova Delhi sulle divisioni interne dei Brics?.? In Breve Accordo UE-India: esportazioni europee previste in crescita del 107,6% entro il 2032.. Riduzione dazi UE-India: risparmio annuale stimato in 4 miliardi di euro per esportatori.. Piano d'azione strategico congiunto 2025-2029 su tecnologia, energia e sicurezza nazionale.. Ruolo logistico del porto di Trieste come snodo settentrionale per flussi asiatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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