il corridoio economico che sfida la via della seta cinese

Notizia in breve

Il Primo ministro dell’India ha visitato l’Italia tra il 19 e il 20 maggio. Durante la visita, ha incontrato rappresentanti del governo italiano e ha partecipato a incontri ufficiali. Sono stati discussi accordi commerciali e investimenti tra i due Paesi. Non sono stati annunciati accordi specifici o dichiarazioni ufficiali pubbliche al termine delle riunioni. La visita si inserisce nel quadro di una strategia di rafforzamento economico e diplomatico.