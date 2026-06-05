Il corridoio economico che sfida la Via della seta cinese
Il Primo ministro dell’India ha visitato l’Italia tra il 19 e il 20 maggio. Durante la visita, ha incontrato rappresentanti del governo italiano e ha partecipato a incontri ufficiali. Sono stati discussi accordi commerciali e investimenti tra i due Paesi. Non sono stati annunciati accordi specifici o dichiarazioni ufficiali pubbliche al termine delle riunioni. La visita si inserisce nel quadro di una strategia di rafforzamento economico e diplomatico.
La visita ufficiale in Italia del Primo ministro dell’India Narendra Modi dello scorso 19-20 maggio a Roma, gli incontri con il Presidente Sergio Mattarella, e l’ampio incontro bilaterale con la Premier Giorgia Meloni hanno sancito una nuova fase dei rapporti fra Italia e India, elevando la relazione fra i due Paesi al livello di un partenariato strategico speciale. È stata la prima missione in Italia di un Primo ministro dell’India da ventisei anni e, accanto al rilancio a tutto campo delle relazioni politiche, economiche e commerciali, il vertice è stato anche l’occasione per fare il punto sul grande progetto strategico di connessione fra Europa, Golfo e India, di cui ci occupiamo in questo numero speciale de Linkiesta: il progetto di Imec. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
The $400 Billion Corridor That Could Change Global Trade | IMEC Explained
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