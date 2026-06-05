Calendario Serie A 2026 2027 | derby big match e tutte le date da segnare

Il calendario della Serie A 20262027 è stato ufficializzato. La stagione inizierà nel fine settimana del 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027. Sono previste 38 giornate di campionato per un totale di 380 partite, con incontri tra derby e grandi sfide distribuiti nel corso dei mesi.

Parma, 5 giugno 2026 – La Serie A 20262027 ha il suo calendario completo. Il nuovo campionato partirà nel weekend del 22-23 agosto 2026 e si chiuderà il 30 maggio 2027, dopo 38 giornate e 380 partite. L’avvio propone subito sfide di grande richiamo. L’ Inter campione d’Italia partirà in casa contro il Monza, la Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Napoli giocherà a Genova contro il Genoa, mentre il Milan inizierà da Torino contro i granata. Spicca anche Roma-Fiorentina, una delle partite più interessanti della prima giornata. Il calendario sarà asimmetrico, quindi il girone di ritorno non seguirà lo stesso ordine dell’andata. Sono previsti due turni infrasettimanali, il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Calendario Serie A 2026-2027 Sorteggio in diretta con tutte le partite

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Oggi è stato stilato il calendario della nuova stagione di Serie A. Queste sono le 38 gare della #Juventus nel Campionato Italiano di Serie A Enilive 2026/2027. Calendario a fir poco complicato, soprattutto la parte finale del girone di ritorno. #FinoAllaFi x.com

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