Ecco tutte le date della stagione 2026 2027 Il 5 giugno ci sarà il sorteggio del nuovo calendario

Da internews24.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stagione 20262027 della Serie A avrà il sorteggio del calendario tra il 5 e il 7 giugno in una città dell’Emilia-Romagna. L'evento, organizzato dalla Lega Calcio, prevede la definizione delle date delle partite. La data precisa del sorteggio sarà il 5 giugno. La Lega ha comunicato che tutte le date della stagione saranno rese note in questo periodo.

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Inter News 24 Dal 5 al 7 giugno la città emiliana ospiterà l’evento della Lega Calcio, con l’attesissimo sorteggio del nuovo calendario della Serie A. Dal 5 al 7 giugno torna a Parma il Festival della Serie A, una tre giorni imperdibile per tifosi e appassionati. La manifestazione è nata per raccontare l’unicità del massimo campionato italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato. L’evento, organizzato da Lega Calcio Serie A in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Ifis Sport, ospiterà un momento cruciale: la presentazione del calendario della stagione successiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

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