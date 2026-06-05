Nuovo bonus decoder 2026 | come ottenere lo sconto immediato fino a 70 euro alla cassa

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le linee guida per il nuovo bonus decoder, che permette di ottenere uno sconto immediato fino a 70 euro alla cassa. La misura mira a coprire parte dei costi per l’aggiornamento degli impianti TV ai nuovi standard di trasmissione. Il bonus sarà applicabile fino al 2026 e sarà disponibile presso i negozi aderenti. I dettagli su come richiederlo non sono ancora stati comunicati.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha tracciato le linee guida per il nuovo "bonus decoder", agevolazione economica pensata per sostenere in parte i costi relativi all'adeguamento degli impianti TV ai moderni standard di trasmissione. Il contributo si tradurrà in una riduzione diretta sul prezzo d'acquisto del dispositivo elettronico, che consentirà ai cittadini di poter continuare a utilizzare anche televisioni più datate L'iter per ottenere il beneficio, simile a quello già utilizzato per il "bonus elettrodomestici", sarà rapido e semplice: una volta compilato il form online e inviata in via telematica l'istanza, qualora il sistema automatico verifichi che tutti i requisiti siano soddisfatti, verrà emesso il voucher di acquisto da spendere direttamente nei negozi che aderiscono all'iniziativa del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Bonus decoder 2026: guida completa per ottenere lo sconto alla cassa

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