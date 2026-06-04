Bonus decoder Tv 2026 contributo fino a 70 euro | come funziona e chi può richiederlo
È stato annunciato un nuovo bonus decoder TV con un contributo massimo di 70 euro, pensato per le famiglie che devono sostituire i dispositivi per ricevere i canali televisivi. La misura è rivolta a chi necessita di aggiornare il proprio decoder per continuare a ricevere i segnali televisivi. Le modalità di richiesta e i requisiti specifici non sono ancora stati dettagliati.
È in arrivo un nuovo bonus decoder destinato alle famiglie che devono aggiornare i dispositivi utilizzati per la ricezione dei canali televisivi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le regole della misura, che consentirà di ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di decoder, rendendo compatibili i televisori con i più recenti standard di trasmissione. Il meccanismo ricalca quello già utilizzato per il bonus elettrodomestici: la domanda sarà presentata online, i requisiti verranno verificati automaticamente e, in caso di esito positivo, sarà rilasciato un voucher da utilizzare presso i rivenditori aderenti. Non è ancora stata comunicata la data ufficiale di apertura, che sarà stabilita con un successivo provvedimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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