Tv arriva il bonus decoder 2026 | sconto fino a 70 euro con voucher

Il governo ha annunciato un bonus decoder valido fino al 2026, che consente uno sconto fino a 70 euro sull'acquisto di un decoder. Il voucher può essere ottenuto presentando la documentazione richiesta presso i punti vendita convenzionati, per ottenere uno sconto immediato in cassa. Per ricevere il rimborso, il decoder deve rispettare specifiche tecniche stabilite, tra cui compatibilità con le trasmissioni televisive in digitale terrestre e certificazioni di conformità. La procedura richiede l'acquisto presso rivenditori autorizzati e la presentazione della ricevuta.

Come si ottiene il voucher per lo sconto immediato in cassa?. Quali specifiche tecniche deve avere il decoder per essere rimborsato?. Chi può accedere alla piattaforma digitale tramite l'app Io?. Quando scadranno i fondi da 30 milioni destinati ai cittadini?.? In Breve Stanziamento totale di 30 milioni di euro con 28,8 milioni per i cittadini. Sconto del 70% sul costo d'acquisto tramite voucher digitale. Decoder digitale terrestre max 30 euro con standard Dvb-T2 e Hevc Main 10. Decoder satellitare max 70 euro con standard Dvb-S2 e Hevc 10 bit. Il nuovo incentivo per l’aggiornamento tecnologico: il bonus decoder 2026. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le linee guida per il nuovo bonus decoder 2026, un contributo destinato alle famiglie per l’acquisto di nuovi dispositivi televisivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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