Nuovo blocco parto al Perrino Opi | Un passo avanti per la sanità e per le donne

Notizia in breve

Un nuovo blocco parto è stato aperto presso l'ospedale Perrino di Brindisi. La sigla Opi ha commentato il fatto come un progresso per la sanità locale e per le donne che si rivolgono ai professionisti sul territorio. La struttura offre servizi di assistenza ostetrica e ginecologica, rafforzando l’offerta sanitaria dedicata a questo settore. L'apertura si inserisce in un piano di miglioramento delle infrastrutture ospedaliere della regione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di operatività o sulle specifiche caratteristiche del nuovo blocco.