Nuovo blocco parto al Perrino Opi | Un passo avanti per la sanità e per le donne

Da brindisireport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo blocco parto è stato aperto presso l'ospedale Perrino di Brindisi. La sigla Opi ha commentato il fatto come un progresso per la sanità locale e per le donne che si rivolgono ai professionisti sul territorio. La struttura offre servizi di assistenza ostetrica e ginecologica, rafforzando l’offerta sanitaria dedicata a questo settore. L'apertura si inserisce in un piano di miglioramento delle infrastrutture ospedaliere della regione. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di operatività o sulle specifiche caratteristiche del nuovo blocco.

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BRINDISI - “Un importante traguardo per la sanità brindisina e per tutte le donne che scelgono di affidarsi ai professionisti del nostro territorio”. Con queste parole la presidente dell’Opi Brindisi, Paola De Biasi, commenta l’apertura del nuovo blocco parto al 9° piano dell’Unità Operativa di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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