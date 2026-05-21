Attivo il nuovo blocco parto al Perrino | dalla sedia olandese alla Tolac
BRINDISI - La Asl Brindisi comunica l'attivazione del nuovo blocco parto con sala operatoria annessa, “un importante traguardo che rafforza la qualità dell'assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale, garantendo standard organizzativi e strutturali pienamente conformi alle direttive nazionali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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