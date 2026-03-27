Il partito politico ha commentato l’apertura di una nuova piattaforma chirurgica in day surgery presso un ospedale locale, sottolineando come si tratti di un risultato rilevante per la zona. La struttura, che permette interventi chirurgici in regime di day surgery, viene vista come un passo avanti nel settore sanitario pubblico. Tuttavia, l’intervento ha anche evidenziato la necessità di adottare decisioni più chiare riguardo alla gestione del sistema sanitario.

«L’attivazione della nuova piattaforma chirurgica in day surgery presso l’ospedale di Fiorenzuola d’Arda rappresenta un risultato importante per il territorio e un passo concreto nel rafforzamento della sanità pubblica. Un risultato che testimonia l’impegno della Regione Emilia-Romagna, che ha mantenuto la promessa di dotare Fiorenzuola di nuove sale operatorie». Così Lucilla Meneghelli del circolo fiorenzuolano del Partito Democratico commenta dopo il taglio del nastro avvenuto giovedì 26 marzo. «Come Partito Democratico esprimiamo apprezzamento per l’investimento e per la qualità delle attività previste, che migliorano i servizi di prossimità e la risposta ai bisogni dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Nuove sale operatorie, il Pd: «Passo in avanti, ma servono scelte chiare per la sanità»

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