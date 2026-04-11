Vandalizzata l' edicola sacra a Nocera | distrutta la statua della Madonna

A Nocera Inferiore, un'edicola sacra in via Nicotera è stata danneggiata da un atto di vandalismo. La statua della Madonna, presente all’interno, è stata distrutta durante l’intervento. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell’episodio. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata. La comunità locale ha espresso sdegno per il danno subito.

A Nocera Inferiore si è verificato un grave episodio di vandalismo ai danni di un’edicola sacra situata in via Nicotera. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio, quando alcuni passanti hanno notato e documentato quanto accaduto, diffondendo rapidamente foto e segnalazioni anche sui social.I.🔗 Leggi su Salernotoday.it Napoli, ricostruita l’edicola della Madonna Palestinese per i bimbi vittime di guerra: era vandalizzataL'edicola della Madonna Palestinese in vico del Fico a Napoli era stata vandalizzata a febbraio. Napoli, distrutta l’edicola della Madonna Palestinese che protegge i bimbi vittime delle guerreDistrutta l'edicola della Madonna Palestinese protettrice dei bimbi vittime di tutte le guerre in vico Trucco a Napoli.