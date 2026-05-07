Sigaretta in bocca alla statua della Madonna | nuovo oltraggio con selfie di un soldato israeliano ai cristiani

Un militare israeliano è stato ritratto mentre si faceva un selfie con una sigaretta in bocca e cercava di inserirla nella bocca di una statua della Madonna nel villaggio libanese di Debel. L'atto ha suscitato reazioni di condanna, considerando il gesto come un oltraggio alla figura religiosa. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali o sull’identità del militare coinvolto.

Nuovo gesto dissacrante ne villaggio libanese di Debel contro una statua della Madonna. Il protagonista è un militare israeliano, che si è fatto fotografare mentre fuma e prova a mettere una sigaretta in bocca alla statua della Vergine Maria. Qualche settimana fa, nella stessa città, un altro suo commilitone è stato immortalato mentre prendeva a martellate un crocifisso per buttare giù l’icona di Gesù. Mercoledì, invece, un colono è stato ripreso dalla telecamera della cattedrale armena di Gerusalemme mentre sputava sul portone e faceva il dito medio al luogo sacro. Insomma, gli affronti ai luoghi cristiani per alcuni israeliani sembrano essere quasi doverosi: alla faccia del laicismo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sigaretta in bocca alla statua della Madonna: nuovo oltraggio (con selfie) di un soldato israeliano ai cristiani Notizie correlate Foto di un soldato israeliano che infila una sigaretta in bocca a una statua della Madonna. Idf: “Provvedimenti disciplinari”Una foto pubblicata sui social media e dal Times of Israel mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della... Libano, niente tregua. Soldato israeliano oltraggia statua Madonna con una sigarettaIn Libano ancora attacchi: diversi missili lanciati da Hezbollah contro Israele, e Tel Aviv risponde. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nuova foto shock, soldato Idf mette una sigaretta in bocca alla statua della Madonna; Sigaretta in bocca alla statua della Madonna: il nuovo oltraggio di un soldato israeliano in Libano; Soldato dell’Idf mette la sigaretta in bocca alla statua della Madonna, la foto scattata in Libano; Soldato israeliano profana statua della Madonna in Libano. Libano, soldato israeliano mette una sigaretta in bocca alla statua di MariaNuova foto shock dal Libano: un soldato israeliano è stato ritratto mentre mette una sigaretta in bocca alla statua di Maria. L'Idf apre un'indagine. tgcom24.mediaset.it Sigaretta in bocca alla statua della Madonna: il nuovo oltraggio di un soldato israeliano in LibanoIl portavoce dell'esercito: «Stiamo verificando». Istituita un squadra investigativa per indagare sui saccheggi nel sud del Libano: svuotati gli appartamenti, razziati i negozi ... corriere.it #TG2000 - In Libano ancora attacchi: diversi missili lanciati da Hezbollah contro Israele, e Tel Aviv risponde. Intanto scoppiano polemiche e tensione dopo che un soldato israeliano ha oltraggiato la statua della Madonna con una sigaretta. #7maggio #Libano - facebook.com facebook Libano, soldato israeliano mette una sigaretta in bocca alla statua di Maria #libano x.com