Capodichino avrà un secondo terminal | voli intercontinentali e aeroporto più grande

Da 2anews.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto di Capodichino sta per ampliare la sua struttura con la costruzione di un secondo terminal dedicato ai voli extra Schengen. L'intervento prevede un investimento di 200 milioni di euro e include la realizzazione di un collegamento diretto con la linea 1 della metropolitana. Questa novità consentirà di aumentare la capacità dello scalo e di gestire più voli intercontinentali.

L'aeroporto di Capodichino avrà un secondo terminal per voli extra Schengen: investimento da 200 milioni e collegamento con la metro Linea 1. L’Aeroporto di Napoli Capodichino si prepara a cambiare volto con la realizzazione di un secondo terminal destinato ai voli fuori dall’area Schengen. Come riporta Fanpage.it, il nuovo spazio, denominato Terminal Baia 1, sorgerà nell’area attualmente occupata da Atitech, proprio di fronte all’ingresso della futura stazione della Linea 1 della metropolitana di Napoli, la cui apertura è prevista per metà 2027. L’accesso al nuovo terminal sarà possibile da viale Fulco Ruffo di Calabria, imboccando la traversa sulla destra all’altezza della rotonda.🔗 Leggi su 2anews.it

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Napoli-Capodichino - @MatteoSalviniOfficial al cantiere linea 1 Metro

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