Aeroporto di Parma fase di rilancio | nuovi voli e crescita dei passeggeri

L’aeroporto di Parma sta vivendo una fase di rilancio con l’introduzione di nuovi voli e un aumento dei passeggeri, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato di Sogeap. La struttura aeroportuale si sta preparando per un periodo di crescita, con piani che coinvolgono diverse iniziative di sviluppo. Michele Bufo ha fornito un quadro aggiornato sulla situazione attuale e sulle prospettive future dello scalo.

L’aeroporto di Parma guarda al futuro con segnali positivi di crescita e nuove prospettive. A fare il punto è Michele Bufo, amministratore delegato di Sogeap, che parla di una fase di rilancio per lo scalo parmense.“È un momento di ripartenza – spiega a Radio Bruno – con un aumento dei passeggeri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Aeroporto d’Abruzzo, ancora una giornata di disagi: voli dirottati e passeggeri spostati su RomaAncora disagi all’aeroporto d’Abruzzo, dove anche ieri 17 gennaio i voli hanno subito ritardi e dirottamenti a causa delle condizioni meteo avverse. Camera di commercio di Salerno, il rilancio del turismo passa per l’aeroporto: via alla fase operativaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Argomenti più discussi: Aerei a rischio per l'assenza di carburante: Cancellazione dei voli e aumento dei biglietti; ITA Airways entra in Star Alliance, Eberhart Passo decisivo per nostra crescita; Lot è operativa anche da Bologna con il volo annuale su Varsavia. Anche in questo giorno di festa, i militi di Croce Rossa Parma hanno garantito la loro presenza al servizio della città, dall'Emergenza alle assistenze presso l'aeroporto Verdi di Parma, passando dalla partita delle Zebre presso la Cittadella del Rugby di Moletol - facebook.com facebook Bufo: "Aeroporto Verdi, l'aeroporto che c'era e che mancava: un ruolo strategico" - Videointerviste x.com