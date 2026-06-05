Nuovi incarichi per due sacerdoti della chiesa di Otranto | le destinazioni

Due sacerdoti della chiesa di Otranto sono stati assegnati a nuovi ruoli. Un sacerdote, attualmente parroco in una località, è stato nominato padre spirituale presso il Pontificio seminario regionale “Pio XI” di Molfetta. Un altro, attualmente in servizio in una parrocchia, ha ricevuto un incarico diverso, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti.

OTRANTO – Nuovi incarichi prestigiosi per due sacerdoti della chiesa idruntina: don Lucio Greco, attualmente parroco a Galatina, è stato nominato padre spirituale presso il Pontificio seminario regionale “Pio XI” di Molfetta; contemporaneamente don Luigi D’Amato, attualmente a servizio della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

From Parish Juggling To Spiritual Fatherhood: A Candid Conversation With Fr. Amato

Notizie e thread social correlati

Il Papa parla ai nuovi sacerdoti: “Non chiudete la porta della Chiesa, siate un canale”Il Papa ha rivolto un messaggio ai nuovi sacerdoti, invitandoli a mantenere aperta la porta della Chiesa e a essere un collegamento per chi desidera...

Il Papa ricorda Chernobyl e parla ai nuovi sacerdoti: “Non chiudete la porta della Chiesa, siate un canale”Durante l’Angelus domenicale, il Papa ha ricordato il quarantennale dell’incidente di Chernobyl, sottolineando come questo evento abbia segnato la...

Temi più discussi: Conferimento di due incarichi di consulenza specialistica in ambito fitosanitario; Report della trattativa per il rinnovo del CCNL Sanità Pubblica 2025/2027; Impiego del personale della Polizia di Stato all’estero: nuove disposizioni su conferimento e rinnovo degli incarichi; Comparto sanità 2025-2027. Dall’Aran nuova proposta per il contratto: incarichi ridisegnati, progressioni tra aree e copertura economica in caso di vacanza contrattuale. La bozza.

La politica locale italiana, a destra e a sinistra, ha prodotto nel corso degli anni una serie di sindaci che hanno superato i tradizionali due mandati consecutivi, prendendosi dei periodi di pausa o esercitando altri incarichi. x.com

All'Asp Siracusa nuovi incarichi, assunzioni e stabilizzazioniL'Asp di Siracusa accelera il processo di consolidamento dei propri assetti strutturali, puntando sulla stabilità del personale e sulla copertura di ruoli chiave per l'efficienza dei servizi sanitari ... ansa.it

Due nuovi incarichi dirigenziali nell'ospedale di TerniDue nuovi incarichi all'interno dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Il direttore generale Andrea Casciari ha infatti conferito nuovi ruoli di direzione che interessano aree strategiche dell ... ansa.it