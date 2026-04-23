Negli ultimi anni si assiste a un progressivo sviluppo di infrastrutture energetiche più avanzate, definite “intelligenti”, che combinano flessibilità, resilienza e sicurezza. Questi impianti sono destinati a giocare un ruolo chiave nel processo di transizione energetica, grazie alla capacità di adattarsi alle nuove esigenze di generazione e distribuzione dell’energia. La trasformazione delle reti si sta consolidando come elemento centrale nel settore, in un momento di crescente attenzione alle fonti rinnovabili e alle nuove tecnologie.

L’innovazione nel settore energetico si sta progressivamente consolidando sul fronte della trasformazione strutturale delle reti in un cardine sempre più importante del mondo della generazione, specie in un contesto di ampliamento della transizione energetica. Sostanzialmente, negli anni le reti stanno passando dall’essere sostanzialmente infrastrutture passive di transito dell’elettricità generata al divenire, passo dopo passo, dei sistemi sempre più intelligenti, fondati su processi adattivi e dispositivi concretamente interconnessi. Utilizzando tecnologie capaci di governare i flussi energetici in forma più solida, decentralizzata e...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Flessibilità, resilienza, sicurezza: le infrastrutture “intelligenti” possono far correre la transizione energetica

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