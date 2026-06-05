Nuove posizioni economiche ATA graduatorie provvisorie dovranno essere pubblicate entro oggi 5 giugno GLI ELENCHI

Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie provvisorie per le 46mila nuove posizioni economiche ATA. Le liste, che assegnano i benefici economici previsti dal CCNL 201921, devono essere pubblicate entro oggi, 5 giugno. Queste posizioni sono destinate a valorizzare il personale ATA e sono state attese da tempo. La pubblicazione riguarda le graduatorie provvisorie, che saranno successivamente sottoposte a eventuali revisioni.

Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Posizioni economiche ATA, prove dal 23 febbraio: le info utili e a cosa fare attenzione

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