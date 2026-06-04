Nuove posizioni economiche ATA ecco le graduatorie provvisorie AGGIORNATO
Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le graduatorie provvisorie per le 46.000 posizioni economiche ATA. Le graduatorie riguardano l'assegnazione dei benefici economici previsti dal CCNL 201921, finalizzati a valorizzare il personale. La pubblicazione segna l'inizio della fase di assegnazione delle nuove posizioni, ancora in fase di aggiornamento. La procedura continuerà con eventuali ricorsi e verifiche prima della definitiva approvazione.
Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le attese graduatorie per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA, i benefici economici finalizzati a valorizzare il personale, così come previsto dal CCNL 2019/21. x.com
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