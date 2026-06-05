Nuove posizioni economiche ATA graduatorie provvisorie dovranno essere pubblicate entro oggi 5 giugno AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le graduatorie provvisorie per le nuove 46.000 posizioni economiche ATA devono essere pubblicate entro oggi, 5 giugno. Gli uffici scolastici provinciali stanno iniziando a rendere pubblici i documenti necessari per assegnare i benefici economici previsti dal CCNL 201921. Questi benefici puntano a valorizzare il personale ATA attraverso nuove assegnazioni di incarichi e retribuzioni. La pubblicazione delle graduatorie rappresenta il passaggio conclusivo di una fase di attesa per il personale coinvolto.

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Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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