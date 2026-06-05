Nuove aperture | a Corciano arriva Arena 54 l' inaugurazione ufficiale
A Corciano si terrà l’inaugurazione di Arena 54, un nuovo spazio dedicato al tempo libero, agli eventi e alla socialità. La struttura si trova in via del Parco 12 ed è gestita dall’associazione Arena 54 Cultura. La cerimonia di apertura è prevista nelle prossime settimane.
Nuove aperture a Corciano. Tutto pronto per l'inaugurazione di Arena 54, il nuovo spazio dedicato al tempo libero, alla socialità e agli eventi, situato in via del Parco 12 e gestito dall’associazione Arena 54 Cultura, presieduta da Fabio Scarabattoli. Arena 54 nasce come nuovo spazio per eventi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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