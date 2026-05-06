Nicolò Filippucci torna a casa con un concerto all’Arena 54 di Corciano, dove interpreterà alcuni brani provenienti dal suo percorso ad Amici. L’evento segna anche l’apertura di una nuova struttura culturale nel paese, l’Arena 54, che offrirà spettacoli e iniziative artistiche. La serata vedrà la partecipazione di pubblico e fan, pronti a ascoltare le esibizioni del cantante e a vivere un momento di musica dal vivo nel nuovo spazio.

? Cosa scoprirai Quali brani di Amici canterà Nicolò Filippucci all'Arena 54?. Come cambierà l'offerta culturale di Corciano con l'apertura dell'Arena 54?. Perché il successo di Sanremo ha reso questo concerto così atteso?. Dove si possono acquistare i biglietti per il tour estivo?.? In Breve Concerto parte del tour estivo Posti dove andare 2026 di Magellano Concerti. Arena 54 Cultura inaugura la stagione estiva il 6 giugno a Corciano. Filippucci ha pubblicato l'album Un posto dove andare il 10 aprile. Evento segna l'apertura stagionale dell'Arena 54 gestita da Fabio Scarabattoli. Sabato 20 giugno alle ore 21.30, l’Arena 54 di Corciano ospiterà Nicolò Filippucci per un concerto che segna il ritorno del cantante nella sua terra d’origine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicolò Filippucci torna a casa: concerto all’Arena 54 di Corciano

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