Nicolò Filippucci sul palco dell' Arena 54 di Corciano

Nell’Arena 54 di Corciano, si sta preparando una serata che attirerà molte persone, considerando l’interesse già manifestato nei giorni precedenti. L’evento coinvolge un artista che si esibirà sul palco in un concerto che ha già attirato l’attenzione del pubblico locale. La serata si svolgerà secondo il programma stabilito, con l’organizzazione pronta ad accogliere i partecipanti. La data dell’appuntamento si avvicina e l’affluenza prevista è elevata.

L’Arena 54 di Corciano si prepara a vivere una serata che promette di diventare uno degli eventi musicali più attesi dell’estate umbra. Sabato 20 giugno, alle 21.30, salirà sul palco Nicolò Filippucci, fresco vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Laguna”, per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Nicolò Filippucci è il vincitore delle nuove proposte Sanremo 2026: da Amici al palco dell’AristonSanremo, 26 febbraio 2026 – Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. All’Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco: nasce Arena On StageAll'Arena Flegrea anche il pubblico finisce sul palco grazie al nuovo format "Arena On Stage" inaugurato dal dj e producer francese Folamour. Altri aggiornamenti Temi più discussi: All’Arena 54 il concerto di Nicolò Filippucci; Nicolò Filippucci, annunciate le prime date del suo tour estivo; Nicolò Filippucci torna a casa con il suo tour. Sarà in concerto nella nuova Arena 54 di Corciano; Arena 54 inaugura a Corciano: Nicolo’ Filippucci il primo grande ospite. Nicolò Filippucci sul palco dell'Arena 54 di CorcianoL’Arena 54 di Corciano si prepara a vivere una serata che promette di diventare uno degli eventi musicali più attesi dell’estate umbra. Sabato 20 giugno, alle 21.30, salirà sul palco Nicolò Filippucci ... perugiatoday.it Nicolò Filippucci inaugura l’Umbria che spaccaNicolò Filippucci atterra sul palco dell’Umbria che Spacca. Prosegue l’ascesa del giovane e lanciatissimo cantante di Corciano che dopo ... lanazione.it Mara Venier si dimentica di Nicolò Filippucci, gaffe in diretta: «Non si può lavorare così!» Guarda il video al link in bio #Striscialanotizia #DomenicaIn #MaraVenier - facebook.com facebook Gaffe di Venier a Domenica In, dimentica l'ospite Nicolò Filippucci e poi sbotta: "Non si può lavorare così" x.com