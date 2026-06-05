Nuova Ztl | è polemica in consiglio Scontro su cantieri e calo degli incassi

In consiglio comunale si registra un acceso scontro sulla nuova Ztl, con polemiche riguardanti i cantieri e il calo degli incassi. La Polizia Locale sta cercando soluzioni per individuare parcheggi riservati ai disabili in piazza Matteotti, conducendo una ricognizione per valutare le opzioni più adeguate, considerando gli utilizzi della piazza stessa.

"Il comando di Polizia Locale sta valutando alcune soluzioni per l’individuazione di parcheggi per disabili in piazza Matteotti: stiamo conducendo una ricognizione per trovare la soluzione più idonea, tenendo conto degli utilizzi della piazza stessa. È stata invece corretta la dicitura errata apparsa sul portale della Ztl riguardante le autorizzazioni rilasciate alle persone con disabilità". È in sintesi quanto ha riferito nell’ultimo consiglio comunale l’assessore Rodolfo Bracalenti in merito alle questioni riguardanti la gestione del transito e della sosta per le persone con disabilità nella nuova regolamentazione per il controllo degli accessi con i varchi elettronici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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