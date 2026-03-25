A Montenapo si registra una diminuzione di visitatori italiani, mentre aumentano quelli stranieri. Secondo le analisi sui flussi, l'attenzione si concentra sulla Ztl, che viene indicata come causa del calo degli italiani nella zona. I dati evidenziano un cambiamento nella composizione dei frequentatori, con una presenza straniera in crescita e una diminuzione di quella italiana.

Salgono le presenze degli stranieri, scendono quelle degli italiani. Analisi dei flussi di MonteNapoleone district, l'associazione che riunisce oltre 140 Global Luxury Brand attivi nelle vie di MonteNapoleone, Sant'Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta, San Pietro all'Orto e Corso Matteotti e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner. A poche settimane dalla conclusione delle Olimpiadi, il bilancio è più che positivo, secondo l'analisi di Milano & Partners, infatti, il 2026 ha segnato uno spartiacque per quanto riguarda l'attrattività della nostra città, ma anche la dimostrazione al mondo della capacità del Paese di organizzare un evento estremamente complesso, distribuito su due regioni e varie città, e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Montenapo calo degli italiani. Miani: "È tutta colpa della Ztl"

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