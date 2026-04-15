Protesta delle autorimesse | Incassi dei garage in calo Il Comune cambi l’orario della Ztl del Quadrilatero

Le autorimesse di Milano hanno segnalato un calo negli incassi negli ultimi mesi e chiedono che il Comune modifichi l’orario della Zona a Traffico Limitato nel Quadrilatero. La protesta si basa sulla riduzione delle entrate e sulla percezione di un impatto diretto sulle attività dei gestori di garage. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione alle restrizioni al traffico nella zona, che ha portato a un cambiamento nei flussi di veicoli e clienti.

Milano, 15 aprile 2026 – Da sempre contraria all’istituzione della Zona a Traffico Limitato del Quadrilatero della Moda, l’Associazione delle Autorimesse (APA) – che è parte di Confcommercio Milano – denuncia ora i pesanti cali negli incassi accusati dalle attività associate che hanno la propria sede proprio all’interno dell’area nella quale sono in vigore i divieti. Un calo dovuto a quella che viene definita una “emorragia di accessi”. Uno dei varchi della nuova Zona a Traffico Limitato nel quartiere milanese dell’Isola Per chi non lo ricordasse, l’ingresso in auto è infatti consentito solo a chi intende servirsi dei garage. In questo caso,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Protesta delle autorimesse: “Incassi dei garage in calo. Il Comune cambi l’orario della Ztl del Quadrilatero” Avatar 3: incassi in calo, record negativo per la saga e interrogativi sul futuro dei blockbuster.Il terzo capitolo della saga di James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere, sta vivendo un inatteso calo al box office mondiale, scivolando fuori dalla... Ztl estiva a Firenze, si parte il 2 aprile. Centro chiuso dalle 23 alle 3, la protesta delle categorieFirenze, 12 marzo 2026 – La dead line si avvicina: dal primo giovedì di aprile (che quest’anno cade il 2) riparte la Ztl Estiva, che sarà in vigore...