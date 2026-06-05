Nuova vita per i giardini Buonvicini | il campo da basket si rifà il look grazie a uno sponsor

Notizia in breve

I giardini Buonvicini a San Teodoro saranno riqualificati grazie a uno sponsor che ha finanziato il rifacimento del campo da basket. L’area si trova nella parte alta del quartiere, tra Mura Angeli e la creuza di salita Angeli. La riqualificazione prevede il restyling del campo sportivo, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui lavori specifici. La zona sarà oggetto di interventi di miglioramento dell’area verde e delle strutture sportive.