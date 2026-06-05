Nuova vita per i giardini Buonvicini | il campo da basket si rifà il look grazie a uno sponsor
I giardini Buonvicini a San Teodoro saranno riqualificati grazie a uno sponsor che ha finanziato il rifacimento del campo da basket. L’area si trova nella parte alta del quartiere, tra Mura Angeli e la creuza di salita Angeli. La riqualificazione prevede il restyling del campo sportivo, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui lavori specifici. La zona sarà oggetto di interventi di miglioramento dell’area verde e delle strutture sportive.
I giardini Bonvicini saranno riqualificati, l'area si trova nella parte alta di San Teodoro, a cerniera tra la palazzata continua di Mura Angeli e la sottostante creuza di salita Angeli. Lo si apprende da una determina dirigenziale, in cui viene spiegato che ad agosto 2025 il Comune di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie e thread social correlati
Nuova vita per il campo da basket al Villaggio DanteUn nuovo progetto di riqualificazione interessa il campo da basket nel quartiere Villaggio Dante.
Il progetto “RiqualifichiAMO”: nuova vita per il campo da basket al Villaggio DanteUn intervento di ristrutturazione è stato avviato nel quartiere Villaggio Dante per rimettere a nuovo il campo da basket.
Temi più discussi: Una nuova vita per la ex Osal: arriva l’offerta della Aperam; Milano, la nuova vita delle torri (abbandonate) alla Darsena: residenze e servizi per la fascia medio-alta; Nuova vita per il campo del Chellino. Taglio del nastro e grande festa; Mazda, nuova vita per il diesel? Dal Giappone la svolta bio.
Una nuova autodenuncia. Abbiamo accompagnato Lucia in Svizzera per il fine vita. Dopo Martina Oppelli, la regione Friuli-Venezia-Giulia nega ancora un diritto. Ora la Procura decida: o siamo colpevoli noi o chi costringe i malati alla tortura di un viaggio per x.com
Cuore, mille interventi al Brotzu con la valvola senza bisturi: Una nuova vita per i pazienti facebook
Nuova vita per il campo del Chellino. Taglio del nastro e grande festaSi alza il sipario sul nuovo campo del Chellino per le attività della scuola calcio dei bambini della ... msn.com
Primo giorno della nuova vita reddit
Secondigliano, lavori ok nuova vita per la piscina: Lo sport salva i giovaniUna ferita urbana che si rimargina, un simbolo di degrado che si trasformerà in opportunità. La piscina comunale di Corso Secondigliano, chiusa e abbandonata da anni, si prepara a una nuova vita ... ilmattino.it