Nuova vita per i giardini Buonvicini | il campo da basket si rifà il look grazie a uno sponsor

Da genovatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I giardini Buonvicini a San Teodoro saranno riqualificati grazie a uno sponsor che ha finanziato il rifacimento del campo da basket. L’area si trova nella parte alta del quartiere, tra Mura Angeli e la creuza di salita Angeli. La riqualificazione prevede il restyling del campo sportivo, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui lavori specifici. La zona sarà oggetto di interventi di miglioramento dell’area verde e delle strutture sportive.

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I giardini Bonvicini saranno riqualificati, l'area si trova nella parte alta di San Teodoro, a cerniera tra la palazzata continua di Mura Angeli e la sottostante creuza di salita Angeli. Lo si apprende da una determina dirigenziale, in cui viene spiegato che ad agosto 2025 il Comune di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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