Un nuovo progetto di riqualificazione interessa il campo da basket nel quartiere Villaggio Dante. L’iniziativa, promossa dal club di Pistoia Basket e finanziata da Estra, coinvolge anche il Comune di Arezzo. La collaborazione mira a rinnovare gli spazi dedicati allo sport, con interventi che prevedono la ristrutturazione e il miglioramento delle strutture esistenti.

Arriva anche ad Arezzo il progetto di Pistoia Basket “RiqualifichiAMO”, promosso da Estra e con la disponibilità del Comune di Arezzo. "Un vero e proprio ‘canestro da tre punti’ – ha commentato l’assessore allo sport Federico Scapecchi - grazie al quale al Villaggio Dante un parco con dotazioni sportive ‘storiche’, recentemente intitolato al vigile del fuoco Filippo Bertini, torna a fregiarsi di un ripristinato campo da basket, inagibile da molto tempo, dove praticare uno degli sport più adatti e adattabili allo spazio urbano. L’intervento s’inserisce nel percorso che il Comune sta portando avanti sulla valorizzazione degli spazi sportivi cittadini, consapevole che dove questi esistono si genera un argine contro le situazioni di disagio sociale che investono specialmente i più giovani”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante

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