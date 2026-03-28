Il progetto RiqualifichiAMO | nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante

Un intervento di ristrutturazione è stato avviato nel quartiere Villaggio Dante per rimettere a nuovo il campo da basket. Il progetto, denominato “RiqualifichiAMO”, prevede lavori di restauro e miglioramenti strutturali. La riparazione del campo mira a rendere nuovamente fruibile lo spazio per gli utenti della zona. I lavori sono iniziati alla fine di marzo e sono ancora in corso.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . Arriva anche ad Arezzo il progetto di Pistoia Basket “RiqualifichiAMO” grazie all’impegno di Estra e alla disponibilità del Comune di Arezzo. “Un vero e proprio ‘canestro da tre punti’ – ha commentato l’assessore allo sport Federico Scapecchi – grazie al quale al Villaggio Dante un parco con dotazioni sportive ‘storiche’, recentemente intitolato al vigile del fuoco Filippo Bertini, torna a fregiarsi di un ripristinato campo da basket, inagibile da molto tempo, dove praticare uno degli sport più adatti e adattabili allo spazio urbano.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il progetto “RiqualifichiAMO”: nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante Articoli correlati Nuova vita per il campo da basket al Villaggio DanteArriva anche ad Arezzo il progetto di Pistoia Basket “RiqualifichiAMO”, promosso da Estra e con la disponibilità del Comune di Arezzo. Intitolato al vigile del fuoco Filippo Bertini il parco adiacente al Villaggio DanteArezzo, 24 marzo 2026 – Alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, del comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Baglioni, dei familiari e di tutte le... Nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante Approfondimenti e contenuti su Villaggio Dante Discussioni sull' argomento Nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante; Con RiqualifichiAMO nuova vita al Villaggio Dante; Nuovo campo da basket al Villaggio Dante ad Arezzo, grazie al progetto RiqualifichiAMO; Nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante. RiqualifichiAmo. Estra Pistoia in campo per dare nuova vita ai playground toscaniL’iniziativa sociale avrà durata triennale: si parte da otto campi tra Pistoia, Montale, Prato, FIrenze e Arezzo. Impegno unico. Restituire alla comunità spazi sportivi migliori, più sicuri e ... lanazione.it ArezzoTv. . Nuovo campo da basket al Villaggio Dante ad Arezzo, grazie al progetto “RiqualifichiAMO” - facebook.com facebook Il parco del Villaggio Dante intitolato a Filippo Bertini, il vigile del fuoco eroe x.com