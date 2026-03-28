Il progetto RiqualifichiAMO | nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante
Un intervento di ristrutturazione è stato avviato nel quartiere Villaggio Dante per rimettere a nuovo il campo da basket. Il progetto, denominato “RiqualifichiAMO”, prevede lavori di restauro e miglioramenti strutturali. La riparazione del campo mira a rendere nuovamente fruibile lo spazio per gli utenti della zona. I lavori sono iniziati alla fine di marzo e sono ancora in corso.
Arezzo, 28 marzo 2026 – . Arriva anche ad Arezzo il progetto di Pistoia Basket “RiqualifichiAMO” grazie all’impegno di Estra e alla disponibilità del Comune di Arezzo. “Un vero e proprio ‘canestro da tre punti’ – ha commentato l’assessore allo sport Federico Scapecchi – grazie al quale al Villaggio Dante un parco con dotazioni sportive ‘storiche’, recentemente intitolato al vigile del fuoco Filippo Bertini, torna a fregiarsi di un ripristinato campo da basket, inagibile da molto tempo, dove praticare uno degli sport più adatti e adattabili allo spazio urbano.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante
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Il parco del Villaggio Dante intitolato a Filippo Bertini, il vigile del fuoco eroe x.com