In Svizzera, i coniugi Moretti sono stati ascoltati per la terza volta dai giudici di Sion. La coppia, proprietaria del locale che si è incendiato a Crans-Montana la notte di Capodanno, è sotto indagine. Una madre di una vittima ha commentato: “Distrutti? Potete abbracciare i vostri figli tutte le mattine”. La procura prosegue le verifiche senza ulteriori dettagli pubblicati.

La coppia Moretti, proprietaria del locale Le Constellation di Crans-Montana andato a fuoco la notte di Capodanno causando una strage, è stata ascoltata per la terza volta dai giudici della procura di Sion. All’udienza, che si è svolta alla presenza degli avvocati delle parti, hanno preso parte anche alcuni dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti. Tra questi anche Laetitia Brodard-Sitre, che nel maledetto rogo di quella notte ha perso il figlio sedicenne. “Ho perso mio figlio Arthur. Ecco perché oggi sono vestita di bianco e ho la sua foto sul cuore a sinistra. Sono spariti altri 40 angeli. Ci sono 115 feriti, inclusi ancora alcuni che sono in ospedale in terapia intensiva, con gravi ustioni, ancora in shock settico, alcuni non più riconoscibili”, ha detto visibilmente commossa prima della deposizione degli imputati a confronto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nuova udienza in Svizzera per i coniugi Moretti. La mamma di una vittima: “Distrutti? Potete abbracciare i vostri figli tutte le mattine”

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