Crans-Montana Jessica Moretti | Contro di noi falsità siamo stati distrutti La madre di una vittima | Essere devastati significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale

Da vanityfair.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La proprietaria del locale coinvolto nell’incendio a Crans-Montana ha dichiarato di aver subito false accuse e di essere stata distrutta. Prima dell’interrogatorio a Sion, ha affermato di aver subito danni irreparabili. La madre di una vittima ha spiegato che essere devastati significa non poter abbracciare i propri figli o vederli in ospedale. La donna di Le Constellation ha parlato spontaneamente prima di affrontare l’interrogatorio.

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Immediata la risposta della madre di una delle vittime. Laetitia Brodar-Sitre ha perso il figlio 16enne Arthur: «Essere distrutti, devastati significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale, questo significa essere distrutti! Non credo che essere indagati in una tragedia significhi vivere una distruzione: quando si può rientrare a casa, lavorare al fianco del proprio marito e poter abbracciare i propri figli tutte le mattine, non è questo essere devastati». La donna è indagata nell'inchiesta sul rogo nel locale. Viene sentita in un confronto con il marito Jacques Moretti. Sono presenti la procuratrice generale aggiunta del Cantone vallese Catherine Seppey e una settantina di avvocati delle parti civili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Crans-Montana, Jessica Moretti: «Contro di noi solo falsità, ci hanno distrutti»

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