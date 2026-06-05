Nuova Toyota FJ40 | mini 4×4 su base nuova Suzuki Jimny?

Da ilgiornaledigitale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si ipotizza un possibile accordo tra Toyota e Suzuki per sviluppare una nuova versione della Jimny, simile a un mini 4x4. L’ipotesi prevede una collaborazione tra le due case automobilistiche, ispirata ai precedenti modelli condivisi come RAV4 e Corolla. La proposta coinvolgerebbe una versione rivista della Jimny, con elementi ispirati a un modello storico come la FJ40, ma basata sulla piattaforma della Suzuki Jimny attuale. Si tratta di un’idea che potrebbe interessare gli appassionati di fuoristrada.

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Se proviamo a immaginare questo scenario da “universo parallelo” — in cui Toyota e Suzuki decidono di fare sul serio un gemellaggio sulla Jimny, un po’ come hanno già fatto con la AcrossRAV4 e la SwaceCorolla — il risultato sarebbe un vero gioiello per i puristi del fuoristrada. Considerando la storia dei due brand e i kit estetici reali che i tuner giapponesi (come DAMD ) già realizzano, ecco come potrebbe essere configurata una Toyota FJ40 “Jimny Edition”: Il Design: Retrò e Muscoloso. La silhouette squadrata e i ponti rigidi della Jimny a 3 porte rimarrebbero intatti, ma Toyota applicherebbe i suoi storici tratti distintivi della serie FJ40: Il Frontale: Una calandra bianca ovale che racchiude i fari (rigorosamente tondi a LED) e la scritta “TOYOTA” in lettere maiuscole, sostituendo la griglia a feritoie verticali di Suzuki. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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