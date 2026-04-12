Una nuova versione della Suzuki Jimny si prepara a fare il suo debutto, questa volta nella versione pick-up. Si tratta di un modello compatto, riconoscibile per il suo design iconico, dotato di un cassone posteriore che può essere utilizzato per trasportare tavole da surf, biciclette o altri oggetti utili per le vacanze estive. Il veicolo si rivolge a chi cerca un mezzo versatile e adatto a diverse esigenze di trasporto.

Immagina un’auto compatta, iconica e irresistibilmente versatile. ora aggiungici un cassone posteriore pronto a trasportare tavole da surf, biciclette o tutto il necessario per un weekend al mare. Nasce così, almeno nella fantasia degli appassionati, la Suzuki Jimny Pick-up. Una versione inedita e sorprendente del piccolo fuoristrada che potrebbe diventare il vero tormentone dell’estate italiana. Negli ultimi anni la Suzuki Jimny ha conquistato tutti grazie al suo design rétro, alle dimensioni compatte e a capacità off-road degne di veicoli ben più grandi. Ma cosa succederebbe se qualcuno decidesse di trasformarlo in un pick-up leggero, perfetto per la vita all’aria aperta? Il risultato sarebbe un mezzo unico nel suo genere, capace di unire praticità e stile come pochi altri.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Jimny Pick-up: mini pick-up che potrebbe conquistare l’estate italiana

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