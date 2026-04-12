Nuova Suzuki Jimny Pick-up | mini puck-up che potrebbe conquistare l’estate italiana

Una nuova versione della Suzuki Jimny si presenta come un pick-up compatto, dotato di un cassone posteriore capace di ospitare tavole da surf, biciclette e attrezzature per il tempo libero. La vettura mantiene le caratteristiche di versatilità e compattezza, offrendo una soluzione ideale per chi cerca un mezzo pratico e funzionale per le uscite estive. La presentazione di questa versione è stata annunciata di recente, suscitando interesse tra gli appassionati.

Immagina un’auto compatta, iconica e irresistibilmente versatile. ora aggiungici un cassone posteriore pronto a trasportare tavole da surf, biciclette o tutto il necessario per un weekend al mare. Nasce così, almeno nella fantasia degli appassionati, la Suzuki Jimny Pick-up. Una versione inedita e sorprendente del piccolo fuoristrada che potrebbe diventare il vero tormentone dell’estate italiana. Negli ultimi anni la Suzuki Jimny ha conquistato tutti grazie al suo design rétro, alle dimensioni compatte e a capacità off-road degne di veicoli ben più grandi. Ma cosa succederebbe se qualcuno decidesse di trasformarlo in un pick-up leggero, perfetto per la vita all’aria aperta? Il risultato sarebbe un mezzo unico nel suo genere, capace di unire praticità e stile come pochi altri.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Suzuki Jimny Pick-up: mini puck-up che potrebbe conquistare l’estate italiana Nuova Suzuki Jimny 5 porte 2027: finalmente in Europa?La Suzuki Jimny 5 porte esiste già in India e in altri mercati, ma in Europa non è mai arrivata. Nuova Fiat Campagnola 2027: rinasce insieme alla Suzuki Jimny?Al momento non ci sono piani ufficiali di Fiat per rilanciare la Campagnola grazie a una partnership con Suzuki su base nuova Jimny. 2026 Suzuki Jimny Mini Pickup - Compact, Capable, and Crazy Cool