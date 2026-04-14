Nuova Renault Clio Sporter 2026 | torna la station wagon a listino?

Negli ultimi anni, la Renault Clio è rimasta disponibile solo nella versione a cinque porte, senza una variante station wagon. La possibilità di vedere una nuova Clio Sporter nel 2026 sembra al momento improbabile, dato che l’azienda non ha annunciato piani ufficiali per una versione di questo tipo. Attualmente, non ci sono indicazioni di una futura introduzione di una versione station wagon per il modello.

La Renault Clio non ha più una versione station wagon da anni, quindi immaginare una “Clio VI Sporter” è quasi un concept! Ad oggi, però, sembra che in Casa Renault non ci sia la volontà di proporre tate tipo di variante di carrozzeria. Il prodotto risulterebbe troppo di nicchia e poco redditizio. Ecco come potrebbe essere la Clio di sesta generazione in versione station wagon (Sporter): Design esterno. Linea più filante rispetto alle vecchie Sporter: meno “familiare” e più dinamica, stile shooting brake. Frontale ispirato alla nuova identità Renault (simile a Renault Rafale): fari sottili full LED. firma luminosa a “freccia”.. Passo leggermente allungato (+68 cm) per dare più spazio dietro.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Clio Sporter 2026: torna la station wagon a listino? Nuova Renault Clio, a bordo la tecnologia fa il salto di qualitàLa tecnologia che accompagna, ma non invade: la nuova Renault Clio riscrive il viaggio quotidiano tra intelligenza artificiale, sicurezza e... Renault Clio, come si comporta nel traffico la nuova full hybrid: bene i consumiIl traffico delle peggiori mattinate intorno ai bastioni di Porta Venezia, a Milano, è il banco di prova definitivo per qualsiasi auto compatta che... Nuova Renault Clio 2026: cosa NASCONDE davvero (vista da sotto)