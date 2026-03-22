Il traffico delle peggiori mattinate intorno ai bastioni di Porta Venezia, a Milano, è il banco di prova definitivo per qualsiasi auto compatta che ambisca a dominare le strade metropolitane. Qui, tra pavé irregolari, binari del tram e continui stop-and-go, abbiamo messo alla prova la sesta generazione della Renault Clio. Non una Clio qualunque, ma la punta di diamante della gamma: la E-Tech Full Hybrid 160 CV. L'auto francese più venduta di tutti i tempi si reinventa ancora una volta, cercando di coniugare un passato glorioso con un futuro sempre più tecnologico ed elettrificato. Design atletico e ambiente hi-tech. Esternamente, la nuova Clio VI appare più "super-potenziata" e atletica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renault Clio, come si comporta nel traffico la nuova full hybrid: bene i consumi

Articoli correlati

Cliorama accende Milano: Renault mette Clio in scena tra heritage, musica e full hybridIconica, popolare, trasversale: Clio è una di quelle auto che continuano a parlare a generazioni diverse e che sanno trasformare la loro storia in un...

Symbioz e Austral, due full hybrid Renault per Milano e oltreUna più compatta ed efficiente, l’altra più ricca e confortevole: le due vetture interpretano il segmento C con due ricette diverse ma complementari...

L’ibrida che consuma come un DIESEL Nuova Renault Clio: il Full Hybrid è INCREDIBILE! | Test Drive

Tutto quello che riguarda Renault Clio

Temi più discussi: Renault Clio full hybrid (2026), la prova dei consumi reali; RENAULT CLIO 2026 | Le RISPOSTE alle vostre DOMANDE; Renault Clio e Captur sono ancora più ibride; Nuova Renault Clio E-Tech: sportiva fuori, tecnologica dentro e consuma poco.

Renault Clio, come ha fatto a superare quota 10mila immatricolazioni in Italia: la nostra provaCome la Renault Clio ha superato 10.000 immatricolazioni in Italia nel 2026 grazie a motore ibrido, design, tecnologia e prova su strada ... autotoday.it

Nuova Renault Clio è già un successo, raggiunti i 10.000 ordiniIl lancio italiano della Nuova Renault Clio procede molto bene: la segmento B ha raggiunto un traguardo importante e guarda al futuro con fiducia ... virgilio.it

Foggia, auto si ribalta sulla Statale 63 Spaventoso incidente stradale sulla strada Statale 63, nel tratto che incrocia con la SS 90, dove un’auto, una Renault Clio, per cause ancora da accertare si è ribaltata. A bordo dell’autovettura una persona, rimasta ferita e facebook