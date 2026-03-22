Renault Clio come si comporta nel traffico la nuova full hybrid | bene i consumi

Da ilgiornale.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico delle peggiori mattinate intorno ai bastioni di Porta Venezia, a Milano, è il banco di prova definitivo per qualsiasi auto compatta che ambisca a dominare le strade metropolitane. Qui, tra pavé irregolari, binari del tram e continui stop-and-go, abbiamo messo alla prova la sesta generazione della Renault Clio. Non una Clio qualunque, ma la punta di diamante della gamma: la E-Tech Full Hybrid 160 CV. L'auto francese più venduta di tutti i tempi si reinventa ancora una volta, cercando di coniugare un passato glorioso con un futuro sempre più tecnologico ed elettrificato. Design atletico e ambiente hi-tech. Esternamente, la nuova Clio VI appare più "super-potenziata" e atletica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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